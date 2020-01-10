Грета Тунберг присоединилась к критике Федерера

17-летняя шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся выступлениями в защиту экологии, присоединилась к акции Rogerwakeupnow («Роджер проснись сейчас же»), участники которой недовольны тем, что швейцарец Роджер Федерер является послом банка Credit Suisse, сообщает AS.

Экологические активисты недовольны тем, что банк активно инвестирует в разработку полезных ископаемых, тем самым способствуя причинению вреда окружающей среде.

В частности, сторонники акции вышли на улицу с плакатами «Credit Suisse уничтожает планету. Роджер, ты их поддерживаешь?»

Тунберг распространяет сообщения этой группы в социальных сетях. Федерер, являющийся 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», эту ситуацию пока не комментировал.