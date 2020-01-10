Грета Тунберг присоединилась к критике Федерера
17-летняя шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся выступлениями в защиту экологии, присоединилась к акции Rogerwakeupnow («Роджер проснись сейчас же»), участники которой недовольны тем, что швейцарец Роджер Федерер является послом банка Credit Suisse, сообщает AS.
Экологические активисты недовольны тем, что банк активно инвестирует в разработку полезных ископаемых, тем самым способствуя причинению вреда окружающей среде.
В частности, сторонники акции вышли на улицу с плакатами «Credit Suisse уничтожает планету. Роджер, ты их поддерживаешь?»
Тунберг распространяет сообщения этой группы в социальных сетях. Федерер, являющийся 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», эту ситуацию пока не комментировал.
Федерер, Надаль, С. Уильямс выйдут на корт 15 января, чтобы помочь австралийцам
Читайте также
- 10 января 2020
-
10:02
-
09:51
-
09:49
-
09:24
-
09:12
-
08:21
-
07:29
-
01:00
-
00:35
- 9 января 2020
-
23:29
-
23:28
-
22:01
-
21:49
-
20:11
-
20:05
-
19:14
-
18:16
-
17:54
-
17:22
-
17:15
-
16:30
-
15:23
-
15:10
-
14:04
-
13:04
-
12:24
-
12:09
-
11:53
-
10:44
-
10:26
-
09:55
-
09:51
-
09:18
-
09:06
-
09:00
Партнерский контент