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Грета Тунберг присоединилась к критике Федерера

Грета Тунберг присоединилась к критике Федерера
Теннис / ATP 0

17-летняя шведская школьница Грета Тунберг, прославившаяся выступлениями в защиту экологии, присоединилась к акции Rogerwakeupnow («Роджер проснись сейчас же»), участники которой недовольны тем, что швейцарец Роджер Федерер является послом банка Credit Suisse, сообщает AS.

Экологические активисты недовольны тем, что банк активно инвестирует в разработку полезных ископаемых, тем самым способствуя причинению вреда окружающей среде.

В частности, сторонники акции вышли на улицу с плакатами «Credit Suisse уничтожает планету. Роджер, ты их поддерживаешь?»

Тунберг распространяет сообщения этой группы в социальных сетях. Федерер, являющийся 20-кратным победителем турниров «Большого шлема», эту ситуацию пока не комментировал.

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