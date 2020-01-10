«В половине стран я был бы первой ракеткой». Рублёв недоволен форматом ATP Cup

Российский теннисист Андрей Рублёв выразил недовольство форматом нового командного турнира ATP Cup. В состав участников попадают только два игрока страны с лучшим рейтингом. Рублёв, являющийся 23-й ракеткой мира, среди россиян идёт третьим, находясь в рейтинге ниже Даниила Медведева и Карена Хачанова.
«С ATP Cup получается непростая ситуация. Думаю, им нужно что-то изменить, потому что так нечестно. Некоторые ребята в рейтинге идут в девятой сотне или занимают 1000-ю строчку, и они могут заработать очки.
В половине стран я был бы первой ракеткой и во всех точно входил бы в топ-2. Но в итоге я не могу играть, потому что я не попадаю в число ведущих игроков. Не думаю, что это только моё мнение. Посмотрим, как всё сложится", — приводит слова Рублёва Tennis Head.
Вчера, 9 января, Хачанов и Медведев вывели сборную России в полуфинал ATP Cup.
- 10 января 2020
-
10:22
-
10:02
-
09:51
-
09:49
-
09:24
-
09:12
-
08:21
-
07:29
-
01:00
-
00:35
- 9 января 2020
-
23:29
-
23:28
-
22:01
-
21:49
-
20:11
-
20:05
-
19:14
-
18:16
-
17:54
-
17:22
-
17:15
-
16:30
-
15:23
-
15:10
-
14:04
-
13:04
-
12:24
-
12:09
-
11:53
-
10:44
-
10:26
-
09:55
-
09:51
-
09:18
-
09:06