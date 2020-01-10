«В половине стран я был бы первой ракеткой». Рублёв недоволен форматом ATP Cup

Российский теннисист Андрей Рублёв выразил недовольство форматом нового командного турнира ATP Cup. В состав участников попадают только два игрока страны с лучшим рейтингом. Рублёв, являющийся 23-й ракеткой мира, среди россиян идёт третьим, находясь в рейтинге ниже Даниила Медведева и Карена Хачанова.

«С ATP Cup получается непростая ситуация. Думаю, им нужно что-то изменить, потому что так нечестно. Некоторые ребята в рейтинге идут в девятой сотне или занимают 1000-ю строчку, и они могут заработать очки.

В половине стран я был бы первой ракеткой и во всех точно входил бы в топ-2. Но в итоге я не могу играть, потому что я не попадаю в число ведущих игроков. Не думаю, что это только моё мнение. Посмотрим, как всё сложится", — приводит слова Рублёва Tennis Head.



Вчера, 9 января, Хачанов и Медведев вывели сборную России в полуфинал ATP Cup.

