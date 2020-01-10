Шарапова и Федерер провели тренировки в Мельбурне перед стартом Australian Open

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова, получившая уайлд-кард от организаторов Открытого чемпионата Австралии, провела первую тренировку на арене Рода Лэйвера в Мельбурне.
Фото доступно в «твиттере» Australian Open.
32-летняя россиянка является чемпионкой Australian Open 2008 года. 7 января Мария в первом круге турнира в Брисбене уступила 53-й ракетке мира американке Дженнифер Брэйди со счётом 6:3, 1:6, 6:7 (3:7).
В Мельбурне также готовится 20-кратный победитель мэйджоров швейцарец Роджер Федерер. Он провёл тренировку с украинцем Сергеем Стаховским.
Видео доступно в «твиттере» Australian Open.
Открытый чемпионат Австралии пройдёт с 20 января по 2 февраля. Действующими победителями турнира являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.
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