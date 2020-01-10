С. Уильямс: я очень быстрая

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс прокомментировала выход в полуфинал турнира в Окленде (Новая Зеландия). В четвертьфинале она обыграла представительницу Германии Лауру Зигемунд со счётом 6:4, 6:3.
«Для меня было хорошо просто бороться. Соперница играла отлично, она прибавила и выполнила ряд прекрасных ударов навылет, так что мне пришлось нелегко. Мне также нужно было прибавить и играть лучше в надежде победить.
Я стараюсь сохранять позитивный настрой, но в концовке ощущала негатив. Было очень ветрено. Мне нравится доставать мячи после укороченных ударов. Я не против играть с теннисистками, которые выполняют укороченные. Я очень быстрая, особенно когда бегу вперёд. Это одна из моих сильных сторон, так что я не против.
Я определённо чувствую, что набираю форму. Вчерашний матч с Макхэйл также получился отличным. Здорово, что я победила в трёх сетах и так много бегала. Сейчас я вышла на корт, чувствуя себя лучше. Я в прекрасной игровой форме, эти матчи очень помогают мне", — цитирует Уильямс официальный сайт тура.
За выход в финал Уильямс поспорит с соотечественницей Амандой Анисимовой, которая победила канадку Эжени Бушар со счётом 6:2, 3:6, 6:4.
- 10 января 2020
-
13:13
-
12:44
-
12:26
-
12:15
-
11:54
-
11:41
-
11:29
-
11:06
-
11:06
-
10:22
-
10:02
-
09:51
-
09:49
-
09:24
-
09:12
-
08:21
-
07:29
-
01:00
-
00:35
- 9 января 2020
-
23:29
-
23:28
-
22:01
-
21:49
-
20:11
-
20:05
-
19:14
-
18:16
-
17:54
-
17:22
-
17:15
-
16:30
-
15:23
-
15:10
-
14:04
-
13:04