С. Уильямс: я очень быстрая

23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американка Серена Уильямс прокомментировала выход в полуфинал турнира в Окленде (Новая Зеландия). В четвертьфинале она обыграла представительницу Германии Лауру Зигемунд со счётом 6:4, 6:3.

«Для меня было хорошо просто бороться. Соперница играла отлично, она прибавила и выполнила ряд прекрасных ударов навылет, так что мне пришлось нелегко. Мне также нужно было прибавить и играть лучше в надежде победить.

Я стараюсь сохранять позитивный настрой, но в концовке ощущала негатив. Было очень ветрено. Мне нравится доставать мячи после укороченных ударов. Я не против играть с теннисистками, которые выполняют укороченные. Я очень быстрая, особенно когда бегу вперёд. Это одна из моих сильных сторон, так что я не против.

Я определённо чувствую, что набираю форму. Вчерашний матч с Макхэйл также получился отличным. Здорово, что я победила в трёх сетах и так много бегала. Сейчас я вышла на корт, чувствуя себя лучше. Я в прекрасной игровой форме, эти матчи очень помогают мне", — цитирует Уильямс официальный сайт тура.

За выход в финал Уильямс поспорит с соотечественницей Амандой Анисимовой, которая победила канадку Эжени Бушар со счётом 6:2, 3:6, 6:4.