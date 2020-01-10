Медведев рассказал об ожиданиях от матча с Джоковичем в полуфинале ATP Cup

Российский теннисист Даниил Медведев поделился ожиданиями от матча с сербом Новаком Джоковичем в рамках полуфинала нового командного турнира ATP Cup в Сиднее (Австралия).

«Мне нравится играть с Новаком. Матчи с ним всегда особенные. Он — один из трёх лучших игроков в истории. Конечно, здорово, что мне удалось победить его несколько раз. Но впереди новая игра. Каждый матч с ним получается непростым. Именно так ты и добиваешься прогресса. Мне нравится играть с топ-теннисистами», — приводит слова Медведева официальный сайт тура.

Вчера, 9 января, сборная России в четвертьфинале победила команду Аргентины со счётом 3-0. Сегодня Сербия оказалась сильнее Канады (3-0). Матч Россия — Сербия состоится 11 января.

Медведев вывел сборную России в полуфинал ATP Cup