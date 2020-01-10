Капитан сборной Сербии: мы можем выиграть у России оба одиночных матча

Ненад Зимонич, капитан сборной Сербии в ATP Cup, поделился ожиданиями от полуфинала с Россией, который состоится завтра, 11 января.

«Сборная России невероятно сильна. Я бы сказал, что у них два очень мощных игрока. Но в нашей команде есть Новак Джокович и Душан Лайович, находящийся в отличной форме. Я считаю, что всё возможно. Посмотрим, как всё будет складываться по итогам одиночных матчей. Думаю, мы можем выиграть их оба», — приводит слова Зимонича официальный сайт тура.

Вчера, 9 января, сборная России вышла в полуфинал, обыграв команду Аргентины со счётом 3-0. В одиночных встречах победы одержали Карен Хачанов и Даниил Медведев, в паре — Теймураз Габашвили и Константин Кравчук. Турнир завершится 12 января.