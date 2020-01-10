Рублёв вышел в полуфинал турнира в Дохе
Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире в Дохе (Катар) под вторым номером, вышел в полуфинал, обыграв представителя Франции Пьер-Юга Эрбера со счётом 6:4, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 41 минуту.
Андрей 4 раза подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 8 брейк-пойнтов. На счету его соперника 10 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 брейк. Эта встреча была прервана накануне при счёте 1:1 в первом сете из-за дождя.
За выход в финал соревнований с призовым фондом $ 1 465 260 Рублёв поспорит сегодня же с сербом Миомиром Кецмановичем.
В 2019 году победителем турнира в Дохе стал испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале он обыграл чеха Томаша Бердыха со счётом 6:4, 3:6, 6:3.
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