В Москве начался первый международный юниорский турнир по пляжному теннису с рейтингом ITF

10 и 11 января в Москве пройдут первые международные турниры среди юниоров с рейтингом ITF. Лучшие юниоры страны борются за победу, сообщает комитет по пляжному теннису России при ФТР.

«На этот турнир заявлены лучшие российские юниоры в возрасте 14-18 лет: 8 пар у мальчиков и 9 пар у девочек. Большинство из них — многократные победители всероссийских соревнований, многие являются чемпионами мира по пляжному теннису как в парных разрядах, так и в личном зачёте.

На кортах сегодня и завтра будет проходить ожесточённая борьба. Будет сделано 2 группы у мальчиков по 4 команды, где из группы будет выходить одна команда победителей и в финале определится сильнейшая пара турнира.

Юниоры представляют несколько регионов нашей страны, где наиболее развит пляжный теннис: Рыбинск, где проводятся чемпионат и первенство России по пляжному теннису, Самара и Тольятти, представители этих городов являются основными участниками всех соревнований, Москва и Санкт-Петербург.

Многие игроки переходят к нам из других видов спорта. Переходят потому, что пляжный теннис — это командный вид спорта, у нас редко проводятся соревнования в личном зачёте. Пляжный теннис требует от игроков моментальной реакции, умения принимать неординарные решения, проявлять характер, уметь грамотно распределить силы в ходе турнира, обладать выносливостью. Уникальность пляжного тенниса в том, что уже после первой тренировки вы сможете играть на счёт, а со временем, овладев техникой, тактикой и командным взаимодействием вы сможете показывать достаточно высокий результат», — заявил организатор турнира, тренер и капитан юниорской сборной России Артём Парамонычев.