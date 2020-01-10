Рублёв стал финалистом турнира в Дохе, выиграв второй матч за день

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире в Дохе (Катар) под вторым номером, вышел в финал, обыграв представителя Сербии Миомира Кецмановича со счётом 6:3, 6:1. Продолжительность противостояния составила 53 минуты.



Андрей 10 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету его соперника ни одного эйса, 1 двойная ошибка и ни одной возможности взять подачу россиянина. Напомним, ранее сегодня Рублёв завершал четвертьфинал, который накануне был прерван из-за дождя при счёте 1:1 в первом сете.



За титул турнира с призовым фондом $ 1 465 260 Рублёв поспорит с победителем второго полуфинала, в котором швейцарец Стэн Вавринка (1) сыграет с французом Корентеном Муте (Q).



В 2019 году победителем турнира в Дохе стал испанец Роберто Баутиста-Агут. В финале он обыграл чеха Томаша Бердыха со счётом 6:4, 3:6, 6:3.