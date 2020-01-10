Хачанов и Медведев — среди пяти игроков, выигравших по 4 матча на ATP Cup
Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев вошли в число всего лишь пяти игроков, которым до полуфинала ATP Cup удалось выйти на корт и выиграть все 4 матча (либо в одиночном, либо в парном разряде). В одиночном разряде такого же успеха добился серб Новак Джокович и испанец Роберто Баутиста-Агут, в парном — испанец Пабло Карреньо-Буста.
Отметим также, что полуфиналистами стали команды, выигравшие все три противостояния в своих подгруппах. Трое полуфиналистов — Россия, Австралия и Испания — имеют в пассиве лишь по одному проигранному матчу в серии. У сербов два подобных поражения. Напомним, россияне проиграли американцам парную встречу, когда уже выиграли матч с США.
В полуфиналах сыграют Россия и Сербия, Австралия и Испания.
Медведев снова сорвался, бил ракеткой по вышке, но вывел Россию в полуфинал
Капитан Сафин нашёл способ успокоить Даниила, и тот победил в трёх партиях. В полуфинале ATP Cup россияне сыграют с сербами или канадцами.
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