Хачанов и Медведев — среди пяти игроков, выигравших по 4 матча на ATP Cup

Российские теннисисты Карен Хачанов и Даниил Медведев вошли в число всего лишь пяти игроков, которым до полуфинала ATP Cup удалось выйти на корт и выиграть все 4 матча (либо в одиночном, либо в парном разряде). В одиночном разряде такого же успеха добился серб Новак Джокович и испанец Роберто Баутиста-Агут, в парном — испанец Пабло Карреньо-Буста.

Отметим также, что полуфиналистами стали команды, выигравшие все три противостояния в своих подгруппах. Трое полуфиналистов — Россия, Австралия и Испания — имеют в пассиве лишь по одному проигранному матчу в серии. У сербов два подобных поражения. Напомним, россияне проиграли американцам парную встречу, когда уже выиграли матч с США.

В полуфиналах сыграют Россия и Сербия, Австралия и Испания.