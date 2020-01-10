Муте обыграл Вавринку и стал соперником Рублёва в финале турнира в Дохе

Турнир в Дохе ждёт самый молодой финал за всю историю. Соперником второго сеяного, 22-летнего россиянина Андрея Рублёва, стал 20-летний француз Корентен Муте, начавший соревнования с квалификации.

Муте в полуфинале нанёс поражение первой ракетке турнира, швейцарцу Стэну Вавринке, со счётом 3:6, 7:5, 6:3. Встреча продолжалась ровно 2 часа. Муте ни разу не подал навылет и не совершил ни одной двойной ошибки, на его счету 2 брейк-пойнта из 11. Вавринка подал 12 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал единственный брейк.

Для Муте это будет первый финал турнира АТР в карьере. В случае победы Корентен может стать шестым французом, побеждавшим в Дохе. В списке российских победителей этих соревнований на данный момент значится только одна фамилия: в 2010 году в Дохе первенствовал Николай Давыденко.