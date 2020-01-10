Муте обыграл Вавринку и стал соперником Рублёва в финале турнира в Дохе

Турнир в Дохе ждёт самый молодой финал за всю историю. Соперником второго сеяного, 22-летнего россиянина Андрея Рублёва, стал 20-летний француз Корентен Муте, начавший соревнования с квалификации.
Муте в полуфинале нанёс поражение первой ракетке турнира, швейцарцу Стэну Вавринке, со счётом 3:6, 7:5, 6:3. Встреча продолжалась ровно 2 часа. Муте ни разу не подал навылет и не совершил ни одной двойной ошибки, на его счету 2 брейк-пойнта из 11. Вавринка подал 12 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал единственный брейк.
Для Муте это будет первый финал турнира АТР в карьере. В случае победы Корентен может стать шестым французом, побеждавшим в Дохе. В списке российских победителей этих соревнований на данный момент значится только одна фамилия: в 2010 году в Дохе первенствовал Николай Давыденко.
- 10 января 2020
-
23:00
-
20:41
-
19:11
-
17:13
-
17:09
-
15:10
-
14:14
-
14:06
-
13:13
-
12:44
-
12:26
-
12:15
-
11:54
-
11:41
-
11:29
-
11:06
-
11:06
-
10:22
-
10:02
-
09:51
-
09:49
-
09:24
-
09:12
-
08:21
-
07:29
-
01:00
-
00:35
- 9 января 2020
-
23:29
-
23:28
-
22:01
-
21:49
-
20:11
-
20:05
-
19:14
-
18:16