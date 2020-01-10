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Муте обыграл Вавринку и стал соперником Рублёва в финале турнира в Дохе

Муте обыграл Вавринку и стал соперником Рублёва в финале турнира в Дохе
Теннис / ATP 0

Турнир в Дохе ждёт самый молодой финал за всю историю. Соперником второго сеяного, 22-летнего россиянина Андрея Рублёва, стал 20-летний француз Корентен Муте, начавший соревнования с квалификации.

Муте в полуфинале нанёс поражение первой ракетке турнира, швейцарцу Стэну Вавринке, со счётом 3:6, 7:5, 6:3. Встреча продолжалась ровно 2 часа. Муте ни разу не подал навылет и не совершил ни одной двойной ошибки, на его счету 2 брейк-пойнта из 11. Вавринка подал 12 эйсов, 4 раза ошибся на подаче и реализовал единственный брейк.

Для Муте это будет первый финал турнира АТР в карьере. В случае победы Корентен может стать шестым французом, побеждавшим в Дохе. В списке российских победителей этих соревнований на данный момент значится только одна фамилия: в 2010 году в Дохе первенствовал Николай Давыденко.

Доха (м). 1/2 финала
10 января 2020, пятница. 19:45 МСК
Стэн Вавринка
15
Швейцария
Стэн Вавринка
С. Вавринка
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 3
3 		7 6
         
Корентен Муте
81
Франция
Корентен Муте
К. Муте
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