Джокович обыграл Медведева и не пустил сборную России в финал ATP Cup

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым на турнире ATP Cup. Встреча продлилась 2 часа 49 минут и завершилась победой серба со счётом 6:1, 5:7, 6:4.

Напомним, в первом полуфинальном матче ATP Cup российский теннисист Карен Хачанов проиграл сербу Душану Лайовичу со счётом 5:7, 6:7 (1:7).

Счёт в противостоянии между Сербией и Россией стал 2-0.

Таким образом, сборная Сербии вышла в финал ATP Cup. В финале турнира национальная команда Сербии сыграет с победителем матча Испания – Австралия.

ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии и завершатся 12 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 15 млн.