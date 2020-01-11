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Джокович обыграл Медведева и не пустил сборную России в финал ATP Cup

Джокович обыграл Медведева и не пустил сборную России в финал ATP Cup
Теннис / ATP 0

Сербский теннисист Новак Джокович одержал победу над россиянином Даниилом Медведевым на турнире ATP Cup. Встреча продлилась 2 часа 49 минут и завершилась победой серба со счётом 6:1, 5:7, 6:4.

Напомним, в первом полуфинальном матче ATP Cup российский теннисист Карен Хачанов проиграл сербу Душану Лайовичу со счётом 5:7, 6:7 (1:7).

Счёт в противостоянии между Сербией и Россией стал 2-0.

Таким образом, сборная Сербии вышла в финал ATP Cup. В финале турнира национальная команда Сербии сыграет с победителем матча Испания – Австралия.

ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии и завершатся 12 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 15 млн.

ATP Cup. 1/2 финала
11 января 2020, суббота. 05:30 МСК
Новак Джокович
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 		5 6
1 		7 4
         
Даниил Медведев
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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