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С. Уильямс разгромила Анисимову и вышла в финал турнира в Окленде

С. Уильямс разгромила Анисимову и вышла в финал турнира в Окленде
Теннис / WTA 0

Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в финал турнира в Окленде (Новая Зеландия). В полуфинале соревнований Уильямс-младшая разгромила соотечественницу Аманду Анисимову со счётом 6:1, 6:1.

Продолжительность противостояния составила 43 минуты. Серена Уильямс сделала 5 эйсов и реализовала 5 из 5 брейк-пойнтов. Аманда Анисимова в свою очередь один раз подала навылет и допустила 3 двойные ошибки.

В финале турнире Серена Уильямс встретится с ещё одной соотечественницей Джессикой Пегулой, которая в своём полуфинальном матче одержала победу над представительницей Дании Каролиной Возняцки со счётом 3:6, 6:4, 6:0.

Финальный матч турнира в Окленде, призовой фонд которого составляет $ 275 тыс., пройдёт 12 января.

Окленд (ж). 1/2 финала
11 января 2020, суббота. 07:10 МСК
Серена Уильямс
10
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6  
1 		1  
         
Аманда Анисимова
25
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
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