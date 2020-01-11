С. Уильямс разгромила Анисимову и вышла в финал турнира в Окленде
Американская теннисистка Серена Уильямс вышла в финал турнира в Окленде (Новая Зеландия). В полуфинале соревнований Уильямс-младшая разгромила соотечественницу Аманду Анисимову со счётом 6:1, 6:1.
Продолжительность противостояния составила 43 минуты. Серена Уильямс сделала 5 эйсов и реализовала 5 из 5 брейк-пойнтов. Аманда Анисимова в свою очередь один раз подала навылет и допустила 3 двойные ошибки.
В финале турнире Серена Уильямс встретится с ещё одной соотечественницей Джессикой Пегулой, которая в своём полуфинальном матче одержала победу над представительницей Дании Каролиной Возняцки со счётом 3:6, 6:4, 6:0.
Финальный матч турнира в Окленде, призовой фонд которого составляет $ 275 тыс., пройдёт 12 января.
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