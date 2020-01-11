Джокович: сегодня Медведев показал, почему является одним из лучших теннисистов в мире

Вторая ракетка мира из Сербии Новак Джокович прокомментировал победу в полуфинальном матче ATP Cup с Даниилом Медведевым из России (6:1, 5:7, 6:4). Успех Джоковича принёс его команде выход в финал — ранее Душан Лайович переиграл Карена Хачанова.
«Исключительный матч. Провёл почти три часа на корте вчера, а теперь и сегодня. Много розыгрышей, я изнурён. Медведев — один из лучших в мире, и сегодня он показал почему. На подаче непробиваем на задней линии. Рад, что пережил всё это вместе с фанатами сборной Сербии, которые меня поддерживали.
После первого сета Медведев разобрался с моей стратегией. Пришлось её менять, было очень тяжело. В ходе матча скорости становились все медленнее. Когда игра такая медленная, трудно найти правильное место на корте. Даниил — игрок топ-5, у него невероятные результаты. Была большая битва. Не знаю, как я смог отыграться на брейк-пойнте, повезло. Это был теннис высочайшего качества», — цитирует Джоковича «Матч ТВ».
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