Габашвили и Кравчук проиграли парный матч сербам в полуфинале ATP Cup
Российские теннисисты Теймураз Габашвили и Константин Кравчук проиграли сербскому дуэту Никола Чачич/Виктор Троицки в парной встрече полуфинального матча ATP Cup — 4:6, 6:7 (7:9).
Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. У российских теннисистов — два эйса, две двойные ошибки и два брейка. Чачич и Троицки дважды подачи навылет, избежали двойных ошибок и реализовали 3 брейк-пойнта из 5.
Таким образом, сборная Сербии обыграла команду России со счётом 3:0 и пробилась в финал ATP Cup. Ранее в одиночных встречах Душан Лайович обыграл Карена Хачанова (7:5, 7:6 (7:1), а Новак Джокович — Даниила Медведева (6:1, 5:7, 6:4).
Соперник сербов по финальному матчу определится сегодня. Им станет победитель матча Испания — Австралия.
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