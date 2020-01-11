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Габашвили и Кравчук проиграли парный матч сербам в полуфинале ATP Cup

Габашвили и Кравчук проиграли парный матч сербам в полуфинале ATP Cup
Теннис / ATP 0

Российские теннисисты Теймураз Габашвили и Константин Кравчук проиграли сербскому дуэту Никола Чачич/Виктор Троицки в парной встрече полуфинального матча ATP Cup — 4:6, 6:7 (7:9).

Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. У российских теннисистов — два эйса, две двойные ошибки и два брейка. Чачич и Троицки дважды подачи навылет, избежали двойных ошибок и реализовали 3 брейк-пойнта из 5.

Таким образом, сборная Сербии обыграла команду России со счётом 3:0 и пробилась в финал ATP Cup. Ранее в одиночных встречах Душан Лайович обыграл Карена Хачанова (7:5, 7:6 (7:1), а Новак ДжоковичДаниила Медведева (6:1, 5:7, 6:4).

Соперник сербов по финальному матчу определится сегодня. Им станет победитель матча Испания — Австралия.

ATP Cup. 1/2 финала
11 января 2020, суббота. 08:50 МСК
Никола Чачич
Сербия
Никола Чачич
Виктор Троицки
Сербия
Виктор Троицки
Н. Чачич В. Троицки
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 9  
4 		6 7  
         
Теймураз Габашвили
Россия
Теймураз Габашвили
Константин Кравчук
Россия
Константин Кравчук
Т. Габашвили К. Кравчук
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