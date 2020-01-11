Кирьос проиграл Баутисте-Агуту в полуфинале ATP Cup, Испания ведёт — 1-0

Завершился первый матч полуфинального противостояния между сборными Испании и Австралии на ATP Cup. Австралиец Ник Кирьос проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту со счётом 1:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты.

Кирьос 13 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не сделал ни одного брейка. В активе Баутисты-Агута 4 эйса, ни одной ошибки на подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.

Если Рафаэль Надаль победит Алекса де Минора, то сборная Испании выйдет в финал ATP Cup, где встретится с командой Сербии.

ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии и завершатся 12 января. На турнире применяют новую систему видеоповторов Video Review, принцип работы которой похож на VAR, которая используется в футболе.