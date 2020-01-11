Кирьос проиграл Баутисте-Агуту в полуфинале ATP Cup, Испания ведёт — 1-0

Завершился первый матч полуфинального противостояния между сборными Испании и Австралии на ATP Cup. Австралиец Ник Кирьос проиграл испанцу Роберто Баутисте-Агуту со счётом 1:6, 4:6. Продолжительность встречи составила 1 час 22 минуты.
Кирьос 13 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и не сделал ни одного брейка. В активе Баутисты-Агута 4 эйса, ни одной ошибки на подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 7.
Если Рафаэль Надаль победит Алекса де Минора, то сборная Испании выйдет в финал ATP Cup, где встретится с командой Сербии.
ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии и завершатся 12 января. На турнире применяют новую систему видеоповторов Video Review, принцип работы которой похож на VAR, которая используется в футболе.
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
- 11 января 2020
-
13:31
-
13:05
-
12:40
-
11:52
-
11:16
-
10:16
-
09:26
-
09:19
-
08:51
-
08:26
-
05:17
- 10 января 2020
-
23:51
-
23:00
-
20:41
-
19:11
-
17:13
-
17:09
-
15:10
-
14:14
-
14:06
-
13:13
-
12:44
-
12:26
-
12:15
-
11:54
-
11:41
-
11:29
-
11:06
-
11:06
-
10:22
-
10:02
-
09:51
-
09:49
-
09:24
-
09:12