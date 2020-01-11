Кар. Плишкова одержала волевую победу в матче с Осакой и вышла в финал турнира в Брисбене

Определился второй финалист турнира в Брисбене (Австралия). Представительница Чехии Каролина Плишкова в трёх сетах выиграла у японки Наоми Осаки — 6:7 (10:12), 7:6 (7:3), 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 51 минуту.

В активе Осаки 16 эйсов, 4 ошибки на подаче и 1 реализованный брейк-пойнт из 13. Её соперница 15 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и сделала 3 брейка. В личных встречах чешка ведёт — 3-2.

За титул в Брисбене Плишкова поборется с американкой Мэдисон Кис, которая ранее за 2 часа 2 минуты переиграла чешку Петру Квитову со счётом 3:6, 6:2, 6:3.

Турнир в Брисбене завершится 12 января. Его действующей чемпионкой является Плишкова. В прошлогоднем финале она обыграла украинку Лесю Цуренко.