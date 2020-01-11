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Кар. Плишкова одержала волевую победу в матче с Осакой и вышла в финал турнира в Брисбене

Кар. Плишкова одержала волевую победу в матче с Осакой и вышла в финал турнира в Брисбене
Теннис / WTA 0

Определился второй финалист турнира в Брисбене (Австралия). Представительница Чехии Каролина Плишкова в трёх сетах выиграла у японки Наоми Осаки — 6:7 (10:12), 7:6 (7:3), 6:2. Теннисистки провели на корте 2 часа 51 минуту.

В активе Осаки 16 эйсов, 4 ошибки на подаче и 1 реализованный брейк-пойнт из 13. Её соперница 15 раз подала навылет, допустила 6 двойных ошибок и сделала 3 брейка. В личных встречах чешка ведёт — 3-2.

За титул в Брисбене Плишкова поборется с американкой Мэдисон Кис, которая ранее за 2 часа 2 минуты переиграла чешку Петру Квитову со счётом 3:6, 6:2, 6:3.

Турнир в Брисбене завершится 12 января. Его действующей чемпионкой является Плишкова. В прошлогоднем финале она обыграла украинку Лесю Цуренко.

Брисбен. 1/2 финала
11 января 2020, суббота. 09:35 МСК
Наоми Осака
4
Япония
Наоми Осака
Н. Осака
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
7 12 		6 3 2
6 10 		7 7 6
         
Каролина Плишкова
2
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
Кис обыграла Квитову и пробилась в финал турнира в Брисбене
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