Камельзон — о сборной России на ATP Cup: у нас есть Медведев, но он ещё не Джокович

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал выступление россиян Даниила Медведева и Карена Хачанова на ATP Cup. Сборная России дошла до полуфинала, где проиграла Сербии.
«Эти матчи — подготовка к Australian Open, и ребята показали хороший результат. Думаю, это стало хорошей разминкой. У Хачанова и Медведева неплохие команды. Полагаю, они сумеют проанализировать причины поражений. Ничего смертельного в этом нет, за сборную оба сыграли хорошо. Не забывайте, Джокович есть Джокович. Он ведёт команду за собой, и это тоже имеет большое значение. У нас в команде пока нет Джоковича. Есть Медведев, но он ещё не Джокович.
Поражение Карена Хачанова стало неожиданным. И, конечно, обидно уступить решающий сет Джоковичу. Даниил часто проигрывает первый сет, и рано или поздно это должно было сказаться. Вот и сказалось в решающий момент. Он до этого порой первый сет проигрывал, а потом с блеском всё выигрывал. Не знаю, почему его команда не анализирует такое плохое начало матчей. Да, потом Даниил выдаёт хорошую, с блеском игру, но с Джоковичем такой фокус не прошёл.
Ребята выступили неплохо и провели хорошую подготовку к Australian Open. А ещё подключится Андрей Рублёв. Думаю, нашим болельщикам можно ожидать чего-то серьёзного от мужчин. А от женщин, к сожалению, ждать нечего", — цитирует Камельзона РИА «Новости».
В финале сборная Сербии встретится либо с командой Испании, либо с Австралией.
- 11 января 2020
-
13:31
-
13:05
-
12:40
-
11:52
-
11:16
-
10:16
-
09:26
-
09:19
-
08:51
-
08:26
-
05:17
- 10 января 2020
-
23:51
-
23:00
-
20:41
-
19:11
-
17:13
-
17:09
-
15:10
-
14:14
-
14:06
-
13:13
-
12:44
-
12:26
-
12:15
-
11:54
-
11:41
-
11:29
-
11:06
-
11:06
-
10:22
-
10:02
-
09:51
-
09:49
-
09:24
-
09:12