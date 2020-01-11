Камельзон — о сборной России на ATP Cup: у нас есть Медведев, но он ещё не Джокович

Заслуженный тренер России Владимир Камельзон прокомментировал выступление россиян Даниила Медведева и Карена Хачанова на ATP Cup. Сборная России дошла до полуфинала, где проиграла Сербии.

«Эти матчи — подготовка к Australian Open, и ребята показали хороший результат. Думаю, это стало хорошей разминкой. У Хачанова и Медведева неплохие команды. Полагаю, они сумеют проанализировать причины поражений. Ничего смертельного в этом нет, за сборную оба сыграли хорошо. Не забывайте, Джокович есть Джокович. Он ведёт команду за собой, и это тоже имеет большое значение. У нас в команде пока нет Джоковича. Есть Медведев, но он ещё не Джокович.

Поражение Карена Хачанова стало неожиданным. И, конечно, обидно уступить решающий сет Джоковичу. Даниил часто проигрывает первый сет, и рано или поздно это должно было сказаться. Вот и сказалось в решающий момент. Он до этого порой первый сет проигрывал, а потом с блеском всё выигрывал. Не знаю, почему его команда не анализирует такое плохое начало матчей. Да, потом Даниил выдаёт хорошую, с блеском игру, но с Джоковичем такой фокус не прошёл.

Ребята выступили неплохо и провели хорошую подготовку к Australian Open. А ещё подключится Андрей Рублёв. Думаю, нашим болельщикам можно ожидать чего-то серьёзного от мужчин. А от женщин, к сожалению, ждать нечего", — цитирует Камельзона РИА «Новости».

В финале сборная Сербии встретится либо с командой Испании, либо с Австралией.