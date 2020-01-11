«Я был близок к победе». Медведев оценил свою игру в матче с Джоковичем на ATP Cup

Россиянин Даниил Медведев подвёл итоги полуфинальной встречи на ATP Cup с сербом Новаком Джоковичем, где уроженец Москвы уступил со счётом 1:6, 7:5, 4:6.
Сборная Сербии обыграла команду России (3-0) и вышла в финал турнира.
«Я был близок к победе. Но, чтобы продвигаться дальше, мне следует продолжать работать. Надо быть более стабильным. Тогда я смогу долго играть на таком уровне, на каком провёл два сета в этом матче. Если не выйдет, то только из-за того, что эти ребята такие сильные. Они всё время выступают в полуфиналах и финалах „Шлемов“. Это самое важное», — цитирует Медведева официальный сайт ATP.
Дебютный розыгрыш ATP Cup, который проходит в Австралии, завершится 12 января. В финале Сербия сыграет либо со сборной Испании, либо с австралийцами.
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