Надаль одержал волевую победу в игре с де Минором и вывел сборную Испании в финал ATP Cup

В полуфинале ATP Cup сборная Испании обыграла хозяев турнира — команду Австралии. Во втором матче первая ракетка мира Рафаэль Надаль взял верх над Алексом де Минором со счётом 4:6, 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 15 минут.

В активе Надаля 5 эйсов, 3 ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 5. Де Минор 6 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и сделал 2 брейка.

Ранее Роберто Баутиста-Агут одолел Ника Кирьоса — 6:1, 6:4. Таким образом, счёт стал 2-0 в пользу Испании.

В решающей игре испанцы встретятся с командой Сербии, которая в полуфинале обыграла Россию.

ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии и завершатся 12 января.