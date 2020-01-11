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Надаль одержал волевую победу в игре с де Минором и вывел сборную Испании в финал ATP Cup

Надаль одержал волевую победу в игре с де Минором и вывел сборную Испании в финал ATP Cup
Теннис / ATP 0

В полуфинале ATP Cup сборная Испании обыграла хозяев турнира — команду Австралии. Во втором матче первая ракетка мира Рафаэль Надаль взял верх над Алексом де Минором со счётом 4:6, 7:5, 6:1. Продолжительность противостояния составила 2 часа 15 минут.

В активе Надаля 5 эйсов, 3 ошибки на подаче и 4 реализованных брейк-пойнта из 5. Де Минор 6 раз подал навылет, совершил 1 двойную ошибку и сделал 2 брейка.

Ранее Роберто Баутиста-Агут одолел Ника Кирьоса — 6:1, 6:4. Таким образом, счёт стал 2-0 в пользу Испании.

В решающей игре испанцы встретятся с командой Сербии, которая в полуфинале обыграла Россию.

ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии и завершатся 12 января.

ATP Cup. 1/2 финала
11 января 2020, суббота. 12:50 МСК
Алекс де Минор
Австралия
Алекс де Минор
А. де Минор
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
6 		5 1
4 		7 6
         
Рафаэль Надаль
Испания
Рафаэль Надаль
Р. Надаль
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