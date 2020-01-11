Рублёв прокомментировал победу на турнире в Дохе

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился эмоциями после завоевания главного трофея соревнований категории АТР-250 в Дохе (Катар). В решающем матче он победил француза Корентена Муте — 6:2, 7:6 (7:3). Для уроженца Москвы этот титул стал третьим в карьере.



«Удивительно. Всегда рад играть здесь, счастлив просто находиться в Дохе. Выиграть титул и вовсе нечто особенное.



Потрясающее начало сезона для меня. Надеюсь, смогу сохранить такой уровень игры в дальнейшем», — цитирует Рублёва официальный сайт АТР.



В ходе соревнований Андрей поочерёдно обыграл Михаила Кукушкина (Казахстан), Пьера-Юга Эрбера (Франция), Миомира Кецмановича (Сербия) и финалиста Муте. Кецмановича и Эрбера россиянин и вовсе одолел в течение одного дня.

Рублёв выиграл турнир в Дохе