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Рублёв прокомментировал победу на турнире в Дохе

Рублёв прокомментировал победу на турнире в Дохе
Теннис / ATP 0

Российский теннисист Андрей Рублёв поделился эмоциями после завоевания главного трофея соревнований категории АТР-250 в Дохе (Катар). В решающем матче он победил француза Корентена Муте — 6:2, 7:6 (7:3). Для уроженца Москвы этот титул стал третьим в карьере.

«Удивительно. Всегда рад играть здесь, счастлив просто находиться в Дохе. Выиграть титул и вовсе нечто особенное.

Потрясающее начало сезона для меня. Надеюсь, смогу сохранить такой уровень игры в дальнейшем», — цитирует Рублёва официальный сайт АТР.

В ходе соревнований Андрей поочерёдно обыграл Михаила Кукушкина (Казахстан), Пьера-Юга Эрбера (Франция), Миомира Кецмановича (Сербия) и финалиста Муте. Кецмановича и Эрбера россиянин и вовсе одолел в течение одного дня.

Рублёв выиграл турнир в Дохе
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