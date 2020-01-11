Надаль рассказал, как ему удалось переломить ход матча с де Минором

Лидер сборной Испании Рафаэль Надаль прокомментировал победу над австралийцем Алексом де Минором в полуфинальном матче командных соревнований ATP Cup со счётом 4:6, 7:5, 6:1. Испанская сборная вышла в финал турнира, где сыграет с командой Сербии.



«В начале матча мне было тяжело — Алекс играл на очень высоком уровне, а уровень моей энергии была немного ниже, чем обычно. Вчера был очень длинный и не менее тяжёлый день.



Чтобы выкарабкаться из такого матча, нужно сохранять ясный разум, иначе правильных решений не найти. Я не мог выиграть большое количество очков на приёме во второй партии, поэтому был вынужден искать выход. Пришлось выдвинуться на метр-полтора вперёд на приёме, стараться менять темп игры, её динамику. Мне удалось дать Алексу почувствовать, что что-то пошло не так.



Впереди очень тяжёлый финал против Сербии. Новак любит играть здесь, а в Сербии отличная команда, которая сейчас играет очень хорошо. Впрочем, и у нас отличная сборная, а Баутиста-Агут сегодня провёл потрясающий матч. Мы готовы», — цитирует Надаля официальный сайт турнира.

Надаль одержал волевую победу в игре с де Минором и вывел сборную Испании в финал ATP Cup