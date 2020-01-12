Федерер ответил на критику активистов по борьбе с глобальным потеплением

Швейцарский теннисист Роджер Федерер ответил на обвинения активистов по борьбе с глобальным потеплением. Напомним, ранее экоактивисты запустили акцию Rogerwakeupnow («Роджер проснись сейчас же»), участники которой недовольны тем, что Федерер является послом банка Credit Suisse.

Экологические активисты недовольны тем, что банк активно инвестирует в разработку полезных ископаемых, тем самым способствуя причинению вреда окружающей среде.

«Я очень серьезно отношусь к последствиям и угрозам изменения климата, особенно с учетом того, что я и моя семья прибываем в Австралию на фоне разрушений, вызванных пожарами в лесах. Как отец четверых детей и страстный сторонник всеобщего образования, я очень уважаю и восхищаюсь молодежным климатическим движением.

«Я благодарен молодым климатическим активистам за то, что они заставили всех нас пересмотреть наше поведение и искать инновационные решения. Мы обязаны прислушиваться к ним», — приводит слова Федерера Daily Еxpress.