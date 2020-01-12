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Кар. Плишкова обыграла в финале Кис и защитила чемпионский титул в Брисбене

Кар. Плишкова обыграла в финале Кис и защитила чемпионский титул в Брисбене
Теннис / WTA 0

В финале турнира в Брисбене (Австралия) чешская теннисистка Каролина Плишкова (2) добилась победы в матче с американкой Мэдисон Кис (8). 26-летняя уроженка Лоуни обыграла соперницу в трёх сетах со счётом 6:4, 4:6, 7:5. Продолжительность матча составила 2 часа 10 минут.

Вторая ракетка мира выполнила 7 эйсов, 5 раз ошиблась на подаче и реализовала 4 брейк-пойнта из 6. На счету Кис 10 подач навылет, 2 двойные ошибки и 3 брейка. Интересно, что девушки впервые встретились на корте в официальных матчах.

Призовой фонд турнира в Брисбене составил $ 899 500. Стоит отметить, что Плишкова сумела защитить чемпионский титул на соревнованиях. На прошлогоднем финале она переиграла украинку Лесю Цуренко — 4:6, 7:5, 6:2.

Брисбен. Финал
12 января 2020, воскресенье. 07:00 МСК
Мэдисон Кис
13
США
Мэдисон Кис
М. Кис
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
4 		6 5
6 		4 7
         
Каролина Плишкова
2
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
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