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Текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Джокович в финале ATP Cup

Текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Джокович в финале ATP Cup
Теннис / ATP 0

Сегодня, 12 января, состоится финальный день командных соревнований ATP Cup. Встретятся сборные Испании и Сербии. В одном из матчей сыграют первая и вторая ракетки мира Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Начало поединка запланировано на 12:00 мск.

Напомним, в полуфинальных матчах сербская сборная переиграла команду России, а испанцы обыграли хозяев турнира — австралийцев.

Надаль и Джокович встречались 54 раза: в 28 случаях победу праздновал серб, 26 раз побеждал испанец. В последний раз теннисисты играли в финале соревнований в Риме. Выиграл Надаль — 6:0, 4:6, 6:1.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Джокович в финале ATP Cup.

ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии и завершатся 12 января. Все матчи проводятся на покрытии «хард» в трёх городах — Перте, Сиднее и Брисбене.

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