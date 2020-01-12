Сегодня, 12 января, состоится финальный день командных соревнований ATP Cup. Встретятся сборные Испании и Сербии. В одном из матчей сыграют первая и вторая ракетки мира Рафаэль Надаль и Новак Джокович. Начало поединка запланировано на 12:00 мск.



Напомним, в полуфинальных матчах сербская сборная переиграла команду России, а испанцы обыграли хозяев турнира — австралийцев.



Надаль и Джокович встречались 54 раза: в 28 случаях победу праздновал серб, 26 раз побеждал испанец. В последний раз теннисисты играли в финале соревнований в Риме. Выиграл Надаль — 6:0, 4:6, 6:1.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:



текстовая онлайн-трансляция матча Надаль — Джокович в финале ATP Cup.



ATP Cup — новый командный турнир, который в нынешнем сезоне проводится впервые. Соревнования в 2020 году проходят в Австралии и завершатся 12 января. Все матчи проводятся на покрытии «хард» в трёх городах — Перте, Сиднее и Брисбене.

Россия повержена в полуфинале ATP Cup. Но Джокович долго хвалил Медведева Новак не позволил Даниилу обыграть себя в третий раз подряд и принёс Сербии победу.