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«Ни у одной страны нет трёх игроков в топ-20». Тарпищев оценил успех мужского тенниса

«Ни у одной страны нет трёх игроков в топ-20». Тарпищев оценил успех мужского тенниса
Теннис / ATP 0

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал тот факт, что в ближайший понедельник, 13 января Андрей Рублёв станет третьим россиянином в топ-20 рейтинга АТР.

«Все трое прогрессируют, идут по восходящей. Никто не остановился, они уже в двадцатке рейтинга — это здорово. Ни у одной страны нёт трех представителей в топ-20. Если это поколение избежит серьезных травм, то может много чего выиграть: и турниры серии Большого шлема, и командные соревнования», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В последний раз в топ-20 три представителя России находились 15 лет назад — в марте 2005 года. Тогда Марат Сафин являлся четвёртой ракеткой мира, Николай Давыденко — 15-й, а Михаил Южный — 19-й.

Рублёв впервые поднимется в топ-20. В последний раз три россиянина там были в 2005 году
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