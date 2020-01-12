Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Муратоглу: Серена и в 38 продолжает демонстрировать страсть к теннису, и это уникально

Муратоглу: Серена и в 38 продолжает демонстрировать страсть к теннису, и это уникально
Теннис / WTA 0

Патрик Муратоглу, наставник 38-летней Серены Уильямс, прокомментировал завоевание подопечной главного трофея соревнований в Окленде (Новая Зеландия). Для американки этот успех стал первым за три года.

«Конечно, я счастлив, что Серена завоевала титул. Но ещё больше горд за Серену, что она демонстрирует невероятную работоспособность и борьбу. Будучи 38-летней матерью, выиграв 23 мэйджора, она продолжает показывать всем страсть и преданность игре, и это уникально. Это и проясняет, почему Серена является Сереной», — написал Муратоглу на своей странице в «Твиттере».

Напомним, в финальном матче Уильямс-младшая со счётом 6:3, 6:4 переиграла соотечественницу, Джессику Пегулу. Все призовые, полученные в Окленде, Серена пожертвовала на тушение лесных пожаров в Австралии.

38-летняя Серена Уильямс выиграла первый трофей за три года
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020