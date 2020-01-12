Муратоглу: Серена и в 38 продолжает демонстрировать страсть к теннису, и это уникально

Патрик Муратоглу, наставник 38-летней Серены Уильямс, прокомментировал завоевание подопечной главного трофея соревнований в Окленде (Новая Зеландия). Для американки этот успех стал первым за три года.



«Конечно, я счастлив, что Серена завоевала титул. Но ещё больше горд за Серену, что она демонстрирует невероятную работоспособность и борьбу. Будучи 38-летней матерью, выиграв 23 мэйджора, она продолжает показывать всем страсть и преданность игре, и это уникально. Это и проясняет, почему Серена является Сереной», — написал Муратоглу на своей странице в «Твиттере».



Напомним, в финальном матче Уильямс-младшая со счётом 6:3, 6:4 переиграла соотечественницу, Джессику Пегулу. Все призовые, полученные в Окленде, Серена пожертвовала на тушение лесных пожаров в Австралии.

38-летняя Серена Уильямс выиграла первый трофей за три года