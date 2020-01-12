Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

С. Уильямс — о первом трофее за 3 года: думаю, вы все видели облегчение на моём лице

С. Уильямс — о первом трофее за 3 года: думаю, вы все видели облегчение на моём лице
Теннис / WTA 0

Американка Серена Уильямс поделилась эмоциями после победы на соревнованиях в Окленде (Новая Зеландия). Обыграв соотечественницу, Джессику Пегулу (6:3, 6:4), 38-летняя теннисистка завоевала первый за три года трофей.

«Классное ощущение! У меня так давно не было подобных эмоций! Думаю, вы все видели облегчение на моём лице.

Сегодня играла с невероятным соперником. Джессика провела отличный матч и, наверное, стала моим самым тяжёлым соперником на этом турнире. Горжусь тобой, Джес, отлично знаю твоего тренера и всегда болею за тебя.

Конечно же мне приятно. На протяжении недели я ощущала, что прибавляю от матча к матчу. Мне было нужно это, ведь позади не один тяжёлый матч.

Хочу сказать спасибо каждому, кто помог мне пройти столь длинный путь, моему тренеру Патрику и мужу Алексису в частности. Я счастлива», — цитирует Серену официальный сайт Открытого чемпионата Австралии.

С. Уильямс пожертвовала призовые за турнир в Окленде на тушение пожаров в Австралии
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020