С. Уильямс — о первом трофее за 3 года: думаю, вы все видели облегчение на моём лице

Американка Серена Уильямс поделилась эмоциями после победы на соревнованиях в Окленде (Новая Зеландия). Обыграв соотечественницу, Джессику Пегулу (6:3, 6:4), 38-летняя теннисистка завоевала первый за три года трофей.



«Классное ощущение! У меня так давно не было подобных эмоций! Думаю, вы все видели облегчение на моём лице.



Сегодня играла с невероятным соперником. Джессика провела отличный матч и, наверное, стала моим самым тяжёлым соперником на этом турнире. Горжусь тобой, Джес, отлично знаю твоего тренера и всегда болею за тебя.



Конечно же мне приятно. На протяжении недели я ощущала, что прибавляю от матча к матчу. Мне было нужно это, ведь позади не один тяжёлый матч.

Хочу сказать спасибо каждому, кто помог мне пройти столь длинный путь, моему тренеру Патрику и мужу Алексису в частности. Я счастлива», — цитирует Серену официальный сайт Открытого чемпионата Австралии.