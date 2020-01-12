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Французский теннисист дисквалифицирован на 4,5 года за участие в договорных матчах

Французский теннисист дисквалифицирован на 4,5 года за участие в договорных матчах
Теннис / ATP 0

Теннисист из Франции Жонатан Канар получил серьёзное наказание за участие в матчах с фиксированным результатом. Как сообщает официальный сайт Tennis Integrity Unit, 25-летний игрок дисквалифицирован на 4,5 года.

Канар, занимающий 1818-ю строчку рейтинга АТР, в 2017 году проиграл матч на турнире категории «Фьючерс» в Хараре (Зимбабве). За обеспечение такого результата он получил от третьих лиц $ 1670.

Дисквалификация Жонатана отсчитывается с июля 2019 года. За карьеру Канар заработал около $ 47 000, а его лучшим результатом в мировом рейтинге является 491-е место.

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