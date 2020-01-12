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Квитова снялась с турнира в Аделаиде

Квитова снялась с турнира в Аделаиде
Теннис / WTA 0

Седьмая ракетка мира чешская теннисистка Петра Квитова снялась с турнира в Аделаиде (Австралия), её место в турнирной сетке займёт пятая сеяная немка Анжелика Кербер. Об этом сообщила пресс-служба соревнований в официальном «Твиттере». Кербер в сетке заменит одна из участниц квалификации или «лаки-лузер».

Ранее Петра Квитова в полуфинале турнира в Брисбене проиграла американке Мэдисон Кис со счётом 6:3, 2:6, 3:6.

В основной сетке соревнований в Аделаиде также выступят две россиянки: Дарья Касаткина, которая в финале квалификации обыграла представительницу Канады Габриэлу Дабровски — 6:2, 6:2, и Анастасия Павлюченкова.

Виталия Дьяченко и Анастасия Потапова проиграли матчи в финале квалификации.

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