Квитова снялась с турнира в Аделаиде
Седьмая ракетка мира чешская теннисистка Петра Квитова снялась с турнира в Аделаиде (Австралия), её место в турнирной сетке займёт пятая сеяная немка Анжелика Кербер. Об этом сообщила пресс-служба соревнований в официальном «Твиттере». Кербер в сетке заменит одна из участниц квалификации или «лаки-лузер».
Ранее Петра Квитова в полуфинале турнира в Брисбене проиграла американке Мэдисон Кис со счётом 6:3, 2:6, 3:6.
В основной сетке соревнований в Аделаиде также выступят две россиянки: Дарья Касаткина, которая в финале квалификации обыграла представительницу Канады Габриэлу Дабровски — 6:2, 6:2, и Анастасия Павлюченкова.
Виталия Дьяченко и Анастасия Потапова проиграли матчи в финале квалификации.
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