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Надаль рассказал, почему отказался выходить на решающий матч в финале ATP Cup

Надаль рассказал, почему отказался выходить на решающий матч в финале ATP Cup
Теннис / ATP 0

Первая ракетка мира лидер сборной Испании Рафаэль Надаль пояснил причину, по которой на парный матч финала ATP Cup выйдут Пабло Карреньо-Буста и Фелисьяно Лопес. Ранее Надаль неизменно играл в парных матчах сборной, если они имели турнирное значение.

«В последние несколько дней я провёл много матчей, к тому же Фелисьяно и Пабло отлично сыграли вчера. У меня не так много энергии: провёл длинный матч вчера, очень длинный матч — позавчера и одну не менее длинную игру два дня назад.

Это было командным решением. Мы верим в каждого из партнёров, к тому же ранее они не подводили», — цитирует Надаля пресс-служба соревнований.

Напомним, в финальном противостоянии сборных Испании и Сербии счёт 1:1. Судьба трофея первого в истории ATP Cup решится в парной встрече. В составе сборной Сербии на корт выйдут Новак Джокович и Виктор Троицки. Матч начнётся, ориентировочно, в 15:50 мск.

Надаль не выйдет на решающий матч финала ATP Cup. Джокович сыграет за Сербию
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