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Джокович: играть за команду, за страну — ни с чем не может сравниться

Джокович: играть за команду, за страну — ни с чем не может сравниться
Теннис / ATP 0

Вторая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович назвал победу сборной Сербии в финале ATP Cup одним из главных событий в своей жизни. В финале Джокович выиграл два матча: сначала личный у первой ракетки мира испанца Рафаэля Надаля, а затем в парной встрече Джокович и Виктор Троицки взяли верх над Пабло Каррено-Бустой и Фелисиано Лопесом.

«Я запомню этот опыт на всю оставшуюся жизнь, как определённо один из самых приятных моментов в моей карьере. Мне очень повезло, что у меня была удивительная карьера последние 15 лет, но играть за команду, играть за страну с ребятами, некоторые из которых являются моими лучшими друзьями в течение долгого времени, ни с чем не может сравниться. Это невероятно.

Я никогда не ощущал такой атмосферы на теннисном корте… Болельщики помогли нам выиграть, за что мы очень благодарны.

Наш спорт индивидуальный, мы играем сами по себе. Но здесь, даже во время матчей в одиночном разряде, у меня не было ощущения, что я один на корте. Рядом всегда есть команда, дающая вам силу и целеустремлённость. Это было главным в соревнованиях наряду с поддержкой болельщиков и флагами», — приводит слова Джоковича пресс-служба АТР.

Джокович и Троицки обыграли испанцев в парном матче и стали первыми чемпионами ATP Cup
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