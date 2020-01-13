Ольховский: нельзя назвать триумф Рублёва в Дохе случайным

Победитель двух турниров АТР в одиночном разряде, чемпион двух турниров «Большого шлема» в миксте, российский теннисист Андрей Ольховский прокомментировал победу 22-летнего Андрея Рублёва на турнире в Дохе.

В финале Рублёв одолел 20-летнего француза Корентена Муте — 6:2; 7:6. В ходе соревнований пробившийся через квалификацию Муте взял верх над канадцем Милошем Раоничем, испанцем Фернандо Вердаско и швейцарцем Стэном Вавринкой.

«Нельзя назвать триумф Рублёва случайным. В конце концов не его проблема, что другие фавориты на более ранних стадиях не совладали с Муте. Андрей был лучшим на этом турнире хотя бы потому, что обыграл француза. Этого не смогли сделать ни Раонич, ни Вердаско, ни Вавринка. При этом он не проиграл ни одного сета на турнире, провел его более ровно и стабильно, чем другие. Успех заслуженный. Надеюсь, Рублёв будет только прибавлять, и мы ещё увидим не одну победу на его счету в нынешнем сезоне», — приводят слова Ольховского «Известия».