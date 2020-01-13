Александрова поднялась на вторую строчку в чемпионской гонке WTA

В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 13 января российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась на вторую строчку. Лидерство захватила представительница Чехии Каролина Плишкова.



Чемпионская гонка WTA. 13 января

1 (824). Каролина Плишкова (Чехия) — 470.

2 (4). Екатерина Александрова (Россия) — 440.

3 (824). Мэдисон Кис (США) — 305.

4 (824). Серена Уильямс (США) — 280.

5 (1). Ана Богдан (Румыния) — 230.

6 (2). Виталия Дьяченко (Россия) — 192.

7 (824). Петра Квитова (Чехия) — 185.

7 (824). Наоми Осака (Япония) — 185.

9 (824). Елена Рыбакина (Казахстан) — 180.

9 (824). Джессика Пегула (США) — 180.

11 (5). Чжу Линь (Китай) — 171.

По итогам завершившегося сезона первую строчку в чемпионской гонке заняла австралийка Эшли Барти.