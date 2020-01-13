Александрова поднялась на вторую строчку в чемпионской гонке WTA
В обновлённой версии чемпионской гонки WTA от 13 января российская теннисистка Екатерина Александрова поднялась на вторую строчку. Лидерство захватила представительница Чехии Каролина Плишкова.
Чемпионская гонка WTA. 13 января
1 (824). Каролина Плишкова (Чехия) — 470.
2 (4). Екатерина Александрова (Россия) — 440.
3 (824). Мэдисон Кис (США) — 305.
4 (824). Серена Уильямс (США) — 280.
5 (1). Ана Богдан (Румыния) — 230.
6 (2). Виталия Дьяченко (Россия) — 192.
7 (824). Петра Квитова (Чехия) — 185.
7 (824). Наоми Осака (Япония) — 185.
9 (824). Елена Рыбакина (Казахстан) — 180.
9 (824). Джессика Пегула (США) — 180.
11 (5). Чжу Линь (Китай) — 171.
По итогам завершившегося сезона первую строчку в чемпионской гонке заняла австралийка Эшли Барти.
Осака стала третьей ракеткой мира, Александрова — первой ракеткой России
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