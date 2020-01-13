Надаль — о болельщиках сборной Сербии: некоторые люди не знают, что такое теннис

Испанец Рафаэль Надаль выразил недовольство поведением болельщиков сборной Сербии в финале ATP Cup в Сиднее. Первая ракетка мира проиграл сербу Новаку Джоковичу со счётом 2:6, 6:7 (4:7). В первом матче этого противостояния испанец Роберто Баутиста-Агут одолел серба Душана Лайовича со счётом 7:5, 6:1. Судьба титула решалась в парной встрече, которую выиграли сербы.

«Если честно, зрители были просто невероятны каждый день, но иногда люди из некоторых стран, пожалуй, не понимают, что такое теннис. Они думают, это как футбол, но атмосфере в теннисе отличается, не так ли?

Должно быть уважение к игрокам, но в этот раз у некоторой группы болельщиков уважения не было", — приводит слова Надаля Tennis 365.

Сборная Сербии стала первым в истории победителем ATP Cup.