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Кузнецова потерпела четвёртое поражение подряд

Кузнецова потерпела четвёртое поражение подряд
Теннис / WTA 0

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пробиться во второй круг турнира в Хобарте (Австралия). На старте соревнований она проиграла представительнице Польши Магде Линетт, посеянной под шестым номером, со счётом 6:7 (2:7), 6:7 (9:11). Продолжительность противостояния составила 2 часа 5 минут.

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» дважды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 4 брейк-пойнтов. На счету Магды 2 эйса, 5 двойных ошибок и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 275 тыс. Линетт поспорит с американкой Лорен Дэвис. Кузнецова потерпела четвёртое поражение подряд на турнирах WTA. В последний раз она одержала победу в матче с Се Шувэй из Китайского Тайбэя во втором круге турнира в Ухане в сентябре 2019 года.

Действующей победительницей турнира в Хобарте является американка Софья Кенин. В прошлогоднем финале она обыграла словачку Анну Шмидлову — 6:3, 6:0.

Хобарт. 1-й круг
13 января 2020, понедельник. 08:05 МСК
Магда Линетт
Польша
Магда Линетт
М. Линетт
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
7 7 		7 11  
6 2 		6 9  
         
Светлана Кузнецова
Россия
Светлана Кузнецова
С. Кузнецова
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