Россиянка Дьяченко заменила 10-ю ракетку мира на турнире в Аделаиде

10-я ракетка мира голландская теннисистка Кики Бертенс снялась с турнира в Аделаиде (Австралия) из-за травмы ахиллова сухожиля, сообщает пресс-служба соревнований на своей странице в «твиттере». В первом круге она должна была сыграть с представительницей Греции Марией Саккари.

В основной сетке турнира в Аделаиде Бертенс заменила лаки-лузер россиянка Виталия Дьяченко. Победительница матча Дьяченко — Саккари за выход в четвертьфинал поспорит с хорваткой Донной Векич.

Ранее во второй круг турнира в Аделаиде вышла россиянка Анастасия Павлюченкова. Её следующей соперницей будет первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. Соревнования завершатся 18 января.

С мужского турнира в Аделаиде снялся австралиец Алекс де Минор.