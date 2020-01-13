Россиянка Дьяченко заменила 10-ю ракетку мира на турнире в Аделаиде
10-я ракетка мира голландская теннисистка Кики Бертенс снялась с турнира в Аделаиде (Австралия) из-за травмы ахиллова сухожиля, сообщает пресс-служба соревнований на своей странице в «твиттере». В первом круге она должна была сыграть с представительницей Греции Марией Саккари.
В основной сетке турнира в Аделаиде Бертенс заменила лаки-лузер россиянка Виталия Дьяченко. Победительница матча Дьяченко — Саккари за выход в четвертьфинал поспорит с хорваткой Донной Векич.
Ранее во второй круг турнира в Аделаиде вышла россиянка Анастасия Павлюченкова. Её следующей соперницей будет первая ракетка мира австралийка Эшли Барти. Соревнования завершатся 18 января.
С мужского турнира в Аделаиде снялся австралиец Алекс де Минор.
Павлюченкова обыграла Контавейт и вышла во второй круг турнира в Аделаиде
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