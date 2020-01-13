Стали известны соперники россиян в квалификации Australian Open

В Мельбурне состоялась жеребьёвка квалификации первого турнира «Большого шлема» 2020 года — Открытого чемпионата Австралии.

Первым соперником российского теннисиста Алексея Ватутина будет представитель Словакии Андрей Мартин (5). Евгений Донской (6) стартует встречей с бразильцем Жоау Менезесом.

Варвара Грачёва (3) встретится с француженкой Хлоэ Паке, Анна Калинская — с итальянкой Сарой Эррани, Наталья Вихлянцева (6) — с украинкой Мартой Костюк, Людмила Самсонова (12) — с китаянкой Лу Цзяцзин, Валерия Савиных — с британкой Нейктой Бэйнс, Варвара Флинк (16) — с француженкой Осеан Доден, Камилла Рахимова — с австралийкой Дестани Айявой, Марина Мельникова — с японкой Чихиро Мурамацу.

Матчи квалификации начнутся завтра, 14 января.