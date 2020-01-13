Чесноков: Шарапова проводит два-три матча в год, потому что постоянно травмирована

Полуфиналист «Ролан Гаррос» 1989 года и победитель двух турниров серии «Мастерс» Андрей Чесноков прокомментировал поражение российской теннисистки Марии Шараповой от американки Дженнифер Брэйди в первом круге турнира в Брисбене (Австралия).

«Не думаю, что этот результат можно считать показательным. Матч был равным, и Мария имела шанс пройти дальше. Стоит помнить, что в теннисе первый круг всегда самый сложный. Американка всё-таки участвовала в квалификации, а у Шараповой несколько месяцев не было игровой практики. В год она проводит два-три матча, потому что постоянно травмирована», — цитирует Чеснокова «RT на русском».

Шарапова готовится принять участие в Открытом чемпионате Австралии, который пройдёт с 20 января по 2 февраля. Действующими победителями турнира являются японка Наоми Осака и серб Новак Джокович.