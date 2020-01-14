Шарапова прокомментировала досрочное завершение матча с Зигемунд из-за дыма

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» россиянка Мария Шарапова прокомментировала досрочное окончание встречи с немкой Лаурой Зигемунд в Куйонге (Австралия) из-за дыма. В Австралии продолжаются операции по тушению лесных пожаров. Первый сет выиграла немка со счётом 7:6 (7:4). Во второй партии игра была остановлена при счёте 5:5.

«Ближе к концу второго сета я стала чувствовать, что кашель на подходе. Однако я болела несколько недель, поэтому решила, что как-то справлюсь. Но затем я услышала, как Лаура сказала судье, что у неё тоже возникли проблемы с этим. Мы были на корте более двух часов, так что с точки зрения здоровья решение судьи было правильным», — приводит слова Шараповой SBS.

Мария получила уайлд-кард в основную сетку Открытого чемпионата Австралии, который стартует 20 января.

Шарапова и Зигемунд не смогли определить победителя из-за дыма