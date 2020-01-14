Три россиянки вышли во второй раунд квалификации Australian Open

В Мельбурне стартовала квалификация Открытого чемпионата Австралии. В первый день отборочных соревнований победы одержали три россиянки.

Людмила Самсонова (12) разгромила китаянку Лу Цзяцзин со счётом 6:1, 6:0 и встретится с американкой Хейли Баптист. Валерия Савиных победила британку Нейкту Бэйнс — 6:2, 6:2 и сыграет с чешкой Терезой Мартинцовой (23).

Варвара Флинк (16) оказалась сильнее француженки Осеан Доден со счётом 7:6 (7:3), 6:3. Её следующей соперницей будет австралийка Дестани Айава, обыгравшая россиянку Камиллу Рахимову — 6:4, 6:2.

Марина Мельникова уступила японке Тихиро Мурамацу со счётом 1:6, 7:5, 4:6.

Действующей победительницей Australian Open является японка Наоми Осака. Матчи основной сетки начнутся 20 января.