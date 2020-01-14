Бушар — об условиях на Australian Open: мне было тяжело дышать, немного тошнило

Австралиец Бернард Томич и канадка Эжени Бушар пожаловались на состояние здоровья в ходе матчей первого раунда квалификации Australian Open, сообщает Ubitennis. В Австралии продолжают бушевать лесные пожары. Ранее матч россиянки Марии Шараповой и немки Лауры Зигемунд на выставочном турнире в Куйонге не был доигран из-за дыма. А словенка Далила Якупович была вынуждена сняться в ходе встречи в квалификации из-за проблем с дыханием.
Томич, игравший с американцем Денисом Кудлой, сказал вышедшему на корт врачу: «Сюда не попадает воздух. Я очень быстро устаю. Кто-нибудь ещё жаловался сегодня?»
Бушар также призналась, что в игре с китаянкой Ю Сяоди чувствовала себя не лучшим образом: «Мне было тяжело дышать, немного тошнило. В ходе матча условия стали ещё хуже. Как спортсмены, мы хотим быть осторожны, наше здоровье — одна из важнейших вещей. Играть в таких условиях — это не идеальный вариант. У нас же есть правило относительно жары, нужно внести правило и о качестве воздуха».
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