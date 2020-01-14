Виландер: не думаю, что Медведев выйдет на уровень «Большой тройки» в этом сезоне

Эксперт телеканалов Eurosport, семикратный победитель турниров «Большого шлема» Матс Виландер ответил на вопрос, смогут ли россиянин Даниил Медведев, грек Стефанос Циципас и австриец Доминик Тим выйти на уровень игроков из «Большой тройки», в которую включают швейцарца Роджера Федерера, испанца Рафаэля Надаля и серба Новака Джоковича.



«Возможно, в будущем, но не в этом сезоне. Не думаю, что Тим выйдет на тот же уровень, равно как и Медведев. Допускаю, что у Стефаноса Циципаса есть все шансы подняться очень высоко, потому что он очень силён психологически. Он не всегда лучший, но он очень силён. Ему небезразлично, и когда ты относишься к делу с таким энтузиазмом, как он, это даёт тебе шанс стать многократным победителем турниров „Большого шлема“, так что у него есть шансы, по моему мнению.

Думаю, у Феликса Оже-Альяссима есть шанс, потому что он достаточно профессионален и стабилен. Не уверен, что Доминик Тим достаточно стабилен с психологической точки зрения, чтобы забраться на вершину. Я считаю, что он, конечно же, может выиграть один-два турнира «Большого шлема», но я не представляю, что он может выиграть пять или шесть турниров, в то время как я вполне могу представить Циципаса и Оже-Альяссима с пятью-шестью титулами турниров «Большого шлема». Возможно, Денис Шаповалов, учитывая его игру в последнее время, но это нелегко – иметь такой же психологический настрой, как Роджер, Рафа, Новак и Энди Маррей», — сказал Виландер в эксклюзивном интервью «Чемпионату».

Виландер также рассказал, кто из молодых игроков ему нравится больше всего.



«Мне очень сложно сказать насчёт молодых игроков, потому что они все такие разные. Что касается отношения, хороший настрой и правильное отношение есть у Циципаса, Медведева, Дениса Шаповалова, Оже-Альяссима, но они играют очень по-разному. Для меня лично в основе всего лежит именно правильный настрой, а современные молодые игроки выросли, глядя в первую очередь на Роджера Федерера и Рафаэля Надаля, и это рождает хороший настрой.

Мне кажется, молодые игроки, которым сейчас 19, 20, 21, 22 года, имеют очень хороший настрой, потому что они наблюдали за игроками с правильным настроем так много лет и для них это единственная возможная модель поведения. Кто мой фаворит? Я знаю, что Циципас сможет максимально раскрыть свой потенциал. Не думаю, что кому-то удастся лучше использовать свой потенциал, потому что он относится к игре с наибольшим энтузиазмом, он готов пробовать, готов меняться в зависимости от ситуации – в большей степени, чем другие молодые игроки. Но достаточно ли хорош его бэкхенд, чтобы выиграть турнир «Большого шлема», пока Новак и Рафа ещё на корте? Скорее всего, пока что нет», — отметил Виландер.