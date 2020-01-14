Рублёв: никогда не думал про рейтинг, а старался пахать каждый день на тренировках

Россиянин Андрей Рублёв, который накануне выиграл турнир категории АТР-250 в Дохе (Катар), заявил, что играет в теннис для того, чтобы попробовать стать лучшим в мире. В обновлённом рейтинге ATP от 13 января он поднялся на 18-ю позицию.

«Надеюсь, у меня получится сохранить настрой и уровень и продолжать улучшаться, улучшаться и улучшаться. Мне безумно приятно первый раз в жизни войти в топ-20. Понятное дело, я играю в теннис для того, чтобы попробовать стать лучшим. У меня никогда не было такого в голове, чтобы стать игроком топ-30, топ-20 или топ-10. Всегда старался прибавлять в вещах, которые от меня зависят, пахать каждый день на тренировках. Про рейтинг никогда не думал», — приводит слова Рублёва «Р-Спорт».