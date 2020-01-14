Чилийский теннисист Джарри временно отстранён за нарушение антидопинговых правил

Официальный сайт Международной федерации тенниса (ITF) сообщил, что организация временно отстранила от соревнований чилийца Николаса Джарри. Спортсмена подозревают в нарушении антидопинговых правил.

В допинг-пробе, которую Джарри сдал 19 ноября 2019 года во время участия в финале Кубка Дэвиса, были найдены метоболиты лигандрола и станозолола.

Срок отстранения 24-летнего теннисиста начинается с 14 января.

На текущий момент Джарри занимает 78-е место в рейтинге АТP. Наивысшей позиции он достигнул в июле 2019 года, когда находился на 38-й строчке.

На турнирах ATP чилиец завоевал один титул в одиночном разряде и два — в парном.

Ранее на старте квалификации турнира в Аделаиде Джарри прервал 12-матчевую проигрышную серию. Однако в итоге теннисисту не удалось пробиться в основную сетку.