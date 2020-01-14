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У лидера парного рейтинга ATP Фары обнаружена положительная допинг-проба

У лидера парного рейтинга ATP Фары обнаружена положительная допинг-проба
Теннис / ATP 0

Лидер парного рейтинга АТР колумбиец Роберт Фара сообщил, что Международная теннисная федерация (ITF) проинформировала его о положительной допинг-пробе, которую он сдал в октябре 2019 года.

Спортсмен написал в «Твиттере», что в его пробе найдено запрещённое вещество болденон. По словам Фары, его проверяли 15 раз в течение года, но все его пробы были отрицательными. Болденон часто находят в колумбийском мясе.

Ранее стало известно, что Фара не примет участия в первом в 2020 году турнире «Большого шлема» — Открытом чемпионате Австралии, который начнётся 20 января.

Фара и его соотечественник Хуан-Себастьян Кабаль являются лидерами парного рейтинга АТР. На протяжении карьеры теннисист выиграл 16 турниров в парном разряде, включая Уимблдон и US Open.

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