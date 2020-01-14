У лидера парного рейтинга ATP Фары обнаружена положительная допинг-проба

Лидер парного рейтинга АТР колумбиец Роберт Фара сообщил, что Международная теннисная федерация (ITF) проинформировала его о положительной допинг-пробе, которую он сдал в октябре 2019 года.
Спортсмен написал в «Твиттере», что в его пробе найдено запрещённое вещество болденон. По словам Фары, его проверяли 15 раз в течение года, но все его пробы были отрицательными. Болденон часто находят в колумбийском мясе.
Ранее стало известно, что Фара не примет участия в первом в 2020 году турнире «Большого шлема» — Открытом чемпионате Австралии, который начнётся 20 января.
Фара и его соотечественник Хуан-Себастьян Кабаль являются лидерами парного рейтинга АТР. На протяжении карьеры теннисист выиграл 16 турниров в парном разряде, включая Уимблдон и US Open.
- 14 января 2020
-
22:31
-
22:12
-
20:39
-
20:24
-
19:30
-
17:57
-
16:37
-
16:05
-
15:14
-
14:11
-
13:02
-
12:14
-
11:11
-
11:02
-
10:28
-
10:09
-
09:29
-
09:14
-
07:27
-
05:22
-
04:54
- 13 января 2020
-
22:18
-
19:59
-
18:20
-
16:45
-
15:12
-
14:39
-
13:17
-
12:27
-
11:45
-
11:35
-
10:24
-
09:26
-
08:27
-
08:21