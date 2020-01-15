Рублёв уверенно обыграл Куэрри и вышел в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире в Аделаиде (Австралия) под третьим номером, вышел в четвертьфинал обыграв представителя США Сэма Куэрри со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 55 минут.

Андрей 7 раз подал на вылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету его соперника 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк пойнт из 3.



В четвертьфинале Рублёв встретится с представителем Великобритании Даниэлем Эвансом.



Турнир в Аделаиде проходит с 12 по 18 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 610 тыс.