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Рублёв уверенно обыграл Куэрри и вышел в четвертьфинал турнира в Аделаиде

Рублёв уверенно обыграл Куэрри и вышел в четвертьфинал турнира в Аделаиде
Теннис / WTA 0

Российский теннисист Андрей Рублёв, посеянный на турнире в Аделаиде (Австралия) под третьим номером, вышел в четвертьфинал обыграв представителя США Сэма Куэрри со счётом 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 55 минут.

Андрей 7 раз подал на вылет, совершил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. На счету его соперника 6 эйсов, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк пойнт из 3.

В четвертьфинале Рублёв встретится с представителем Великобритании Даниэлем Эвансом.

Турнир в Аделаиде проходит с 12 по 18 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 610 тыс.

Аделаида (м). 2-й круг
15 января 2020, среда. 03:30 МСК
Сэм Куэрри
США
Сэм Куэрри
С. Куэрри
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3  
6 		6  
         
Андрей Рублёв
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
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