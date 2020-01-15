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Кербер получила травму бедра на турнире в Аделаиде

Кербер получила травму бедра на турнире в Аделаиде
Теннис / WTA 0

Немка Анжелика Кербер не смогла преодолеть второй круг на турнире в Аделаиде (Австралия). Во встрече с представительницей Украины Даяной Ястремской 18-я ракетка мира отказалась от продолжения борьбы при счёте 3:6, 0:2. Теннисистки провели на корте 46 минут.

За это время 31-летняя уроженка Бремена ни разу не подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и сделала 1 брейк. В активе Ястремской 3 эйса, 1 ошибка на подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В четвертьфинале Ястремская сыграет с Донной Векич из Хорватии, которая ранее победила представительницу Греции Марию Саккари.

Как сообщает «твиттер» WTA Insider, Кербер снялась с турнира из-за травмы левого бедра.

Турнир в Аделаиде проходит с 13 по 18 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 848 тыс.

Аделаида (ж). 2-й круг
15 января 2020, среда. 05:30 МСК
Даяна Ястремская
Украина
Даяна Ястремская
Д. Ястремская
Окончен
2 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		2  
3 		0  
         
Анжелика Кербер
Германия
Анжелика Кербер
А. Кербер
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