Кербер получила травму бедра на турнире в Аделаиде

Немка Анжелика Кербер не смогла преодолеть второй круг на турнире в Аделаиде (Австралия). Во встрече с представительницей Украины Даяной Ястремской 18-я ракетка мира отказалась от продолжения борьбы при счёте 3:6, 0:2. Теннисистки провели на корте 46 минут.

За это время 31-летняя уроженка Бремена ни разу не подала навылет, совершила 4 двойные ошибки и сделала 1 брейк. В активе Ястремской 3 эйса, 1 ошибка на подаче и 3 реализованных брейк-пойнта из 5.

В четвертьфинале Ястремская сыграет с Донной Векич из Хорватии, которая ранее победила представительницу Греции Марию Саккари.

Как сообщает «твиттер» WTA Insider, Кербер снялась с турнира из-за травмы левого бедра.

Турнир в Аделаиде проходит с 13 по 18 января. Общий призовой фонд турнира составляет $ 848 тыс.