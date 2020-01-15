Надаль объяснил, почему за карьеру не разбил ни одной ракетки
19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль отметил, что за всю карьеру не разбил ни одной ракетки.
«Моя семья никогда не позволила бы мне разбить ракетку. Если бы я разбил ракетку, это означало бы, что я не могу контролировать свои эмоции», — приводит слова Надаля Yahoo Sports.
На минувшей неделе уроженец Манакора в составе сборной Испании дошёл до финала нового командного турнира ATP Cup. В решающем противостоянии испанцы уступили сербам.
На предстоящем Открытом чемпионате Австралии Надаль будет посеян под первым номером. В число сеяных попали три представителя России — Даниил Медведев (4), Карен Хачанов (16) и Андрей Рублёв (18). Матчи основной сетки начнутся 20 января.
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