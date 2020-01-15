Надаль объяснил, почему за карьеру не разбил ни одной ракетки

19-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль отметил, что за всю карьеру не разбил ни одной ракетки.

«Моя семья никогда не позволила бы мне разбить ракетку. Если бы я разбил ракетку, это означало бы, что я не могу контролировать свои эмоции», — приводит слова Надаля Yahoo Sports.

На минувшей неделе уроженец Манакора в составе сборной Испании дошёл до финала нового командного турнира ATP Cup. В решающем противостоянии испанцы уступили сербам.

На предстоящем Открытом чемпионате Австралии Надаль будет посеян под первым номером. В число сеяных попали три представителя России — Даниил Медведев (4), Карен Хачанов (16) и Андрей Рублёв (18). Матчи основной сетки начнутся 20 января.