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Маю — о проблемах с качеством воздуха на Australian Open: зачем вы выходите на корт?

Маю — о проблемах с качеством воздуха на Australian Open: зачем вы выходите на корт?
Теннис / Australian Open 2020 0

Французский теннисист Николя Маю прокомментировал проблемы с качеством воздуха в Мельбурне. В Австралии продолжают бушевать лесные пожары.

Ранее матч россиянки Марии Шараповой и немки Лауры Зигемунд на выставочном турнире в Куйонге не был доигран из-за дыма. А словенка Далила Якупович была вынуждена сняться в ходе встречи в квалификации Australian Open из-за проблем с дыханием.

«Постоянно читаю, что играть опасно, спортсмены возмущаются. Не могу судить, я не нахожусь на турнире. Но возникает вопрос: зачем вы выходите на корт?» – написал Маю в «Твиттере».

Действующими победителями Australian Open являются японка Наоми Осака и Новак Джокович из Сербии. Матчи основной сетки начнутся 20 января. Первый в 2020 году ТБШ завершится 2 февраля.

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Матчи квалификации Australian Open остановлены из-за лесных пожаров
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